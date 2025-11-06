الانتهاء من تصوير مسلسل بنج كلي بطولة محمد دياب

انتهت المخرجة نادين خان من تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه في موسم الـ off season، وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الطبية.



مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، مدير تصوير عمر حسام، ديكور باسل حسام، مونتاج محسن عبد الوهاب، ملابس إيناس عبد الله، موسيقى خالد الكمال، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم رمضان ٢٠٢٤ وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it وشاهد خلال عرض حلقاته من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان هي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام (2001)، أخرجت العديد من المسلسلات الاجتماعية مثل سابع جار، ليه لأ؟! 3، مين قال؟! ومسار إجباري، كما أخرجت فيلم أبو صدام والذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرض عالمي أول وحصل على جائزة أفضل ممثل، ويعتبر فيلم هرج ومرج أول روائي طويل لها، والذي حصل على جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام (2012) وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة التطوير من مهرجان لوكارنو الذي يعتبر واحدا من أهم المهرجانات العالمية.

وانطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي بأفلام قصيرة ناجحة كان أشهرها واحد في المليون، وفيلم هون وهونيك، وكلاهما عُرض في مهرجانات عالمية وحصدا العديد من الجوائز، كما قدمت عدداً من الأفلام الوثائقية مثل فيلم الغريب، والعيد فرحة وأم علي.