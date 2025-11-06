قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
4 عروض مصرية تشارك في مسابقات مهرجان شرم الشيخ بدورته العاشرة

نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن قائمة العروض المشاركة في دورته العاشرة المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، بمدينة شرم الشيخ، والمهرجان تقدم عروضه عبر 4 مسابقات مسرحية.

تضم مسابقة العروض الكبرى 5 عروضًا وهي : من إسبانيا عرض" Political Business"، ومن مصر عرض" الوحــــــش" وتشارك إيطاليا بعرض "SCREEN"، وبولندا بعرض" Between Heaven and Earth"، وكوريا الجنوبية بعرض" Black Stain".

أما مسابقة مسرح الطفل والنشء فتضم 4 عروض هم:  من مصر مسرحية" الجميلة والوحش"، ومن وروسيا مسرحية" Beauty"، ومن تونس مسرحية "حماة الأرض"، والجزائر مسرحية" الفار الخياط"، وتشهد مسابقة المونودراما مشاركة 7 عروض هم: من كوريا الجنوبية مسرحية" Da Capo: From the Beginning"، والكويت مسرحية" المضحاكني"، ومن والسعودية مسرحية" مزاد عاطفي"، وقطر / تونس تشارك بمسرحية "ماسح الأحذية"، وإيطاليا تشارك بمسرحية "A Story for EURYDICE"، والإمارات مسرحية" الشمعة"، ومصر تشارك بمسرحية "موت مفاجئ".

بينما تضم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية عروضًا من السعودية بعنوان الرجل الأخير، والأردن بمسرحية أنا والعذاب وهواك، وأرمينيا بمسرحية Risk،ومصر بمسرحية الأولاد الطيبون يستحقون العطف.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.


كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

مهرجان شرم الشيخ عروض مهرجان شرم الشيخ مازن الغرباوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

