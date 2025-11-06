قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غد .. الأوبرا تحتفل بـ 130 عاما على ميلاد كارل أورف بحفل على المسرح الكبير

الأوبرا
الأوبرا
أ ش أ

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بذكرى مرور 130 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني الشهير "كارل أورف " من خلال أمسية من سلسلة الموسيقى الغنائية لأوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الموسيقى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي ويقودها المايسترو عادل شلبي، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على المسرح الكبير بالأوبرا.


وتأتي الأمسية استمرارا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر ألوان الفنون الجادة في المجتمع،ويشارك فيها كل من المغنيين السوبرانو منى رفلة، التينور عمرو مدحت، الباريتون جوهانز ايدر مع كورالى أكابيلا تدريب أدهم عزت وأكابيلا للأطفال تدريب نادر ناجى وتدريب بيانو ميرا نادر.


وتتضمن الأمسية تقديم متتالية كارمن لـ بيزيه وشيدرين إلى جانب الكانتاتا الشهيرة كارمينا بورانا لـ كارل اورف والتى تجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر الحب والكراهية والسعادة والألم.


يذكر أن مؤلفة كارمينا بورانا تنتمى الى قالب " الكنتاتا " التى تعنى باللغة الإيطالية " أغنية " وتحمل طابع دينى أو دنيوى وتعد أحد أنواع التأليف الموسيقى الغربى الذي يكتب لصوت واحد أو أصوات متعددة ويصاحبها آلات موسيقية مختلفة ونصوص أغانيها يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى، حيث اكتشفت في دير بندكتيني بمدينة بورين في إقليم بافاريا وصيغت فى البداية باللاتينية ثم نقلت إلى اللغة الألمانية .


يذكر أن كارل أورف (1895-1982) موسيقار ألماني شهير، ترك بصمة في عالم الموسيقى من خلال أعماله التعليمية ومنهجه الموسيقى للأطفال وتعد كارمينا بورانا من أبرز، قدم طريقة تعليمية دمجت الموسيقى مع الحركة والدراما والكلمات واطلق عليها منهج أورف، نال عدة جوائز فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية منها ميونخ للموسيقى 1947، نيويورك للموسيقى 1954، بريمن ميوزك 1956 وجائزة موزارت 1969، حصل مجموعة من الأوسمة منها وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسام الاستحقاق البافارى، الجائزة الوطنية من ألمانيا الشرقية، وسام الاستحقاق للفنون والعلوم بالإضافة، نال درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ميونيخ عام 1972.

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام ميلاد الموسيقار الألماني الشهير كارل أورف أوركسترا القاهرة السيمفوني المايسترو أحمد الصعيدي المسرح الكبير بالأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يناقش "أثر تجديد الخطاب الديني في مكافحة التطرف" بالجامعة البريطانية

مرصد الأزهر يناقش أثر تجديد الخطاب الديني في مكافحة التطرف بالجامعة البريطانية

مبادرة "اعرف أكتر"

مبادرة اعرف أكتر لمرصد الأزهر تحط رحالها في أم الأبطال لمواجهة التطرف

الشيخ محمد العريفي

محمد العريفي: مشروع الوسطية يحتاج إلى رؤية متكاملة تعيد صياغته لمواكبة تحديات العصر

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد