بعد غد .. الأوبرا تحتفل بـ 130 عاما على ميلاد كارل أورف بحفل على المسرح الكبير

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بذكرى مرور 130 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني الشهير "كارل أورف " من خلال أمسية من سلسلة الموسيقى الغنائية لأوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الموسيقى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي ويقودها المايسترو عادل شلبي، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على المسرح الكبير بالأوبرا.



وتأتي الأمسية استمرارا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر ألوان الفنون الجادة في المجتمع،ويشارك فيها كل من المغنيين السوبرانو منى رفلة، التينور عمرو مدحت، الباريتون جوهانز ايدر مع كورالى أكابيلا تدريب أدهم عزت وأكابيلا للأطفال تدريب نادر ناجى وتدريب بيانو ميرا نادر.



وتتضمن الأمسية تقديم متتالية كارمن لـ بيزيه وشيدرين إلى جانب الكانتاتا الشهيرة كارمينا بورانا لـ كارل اورف والتى تجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر الحب والكراهية والسعادة والألم.



يذكر أن مؤلفة كارمينا بورانا تنتمى الى قالب " الكنتاتا " التى تعنى باللغة الإيطالية " أغنية " وتحمل طابع دينى أو دنيوى وتعد أحد أنواع التأليف الموسيقى الغربى الذي يكتب لصوت واحد أو أصوات متعددة ويصاحبها آلات موسيقية مختلفة ونصوص أغانيها يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى، حيث اكتشفت في دير بندكتيني بمدينة بورين في إقليم بافاريا وصيغت فى البداية باللاتينية ثم نقلت إلى اللغة الألمانية .



يذكر أن كارل أورف (1895-1982) موسيقار ألماني شهير، ترك بصمة في عالم الموسيقى من خلال أعماله التعليمية ومنهجه الموسيقى للأطفال وتعد كارمينا بورانا من أبرز، قدم طريقة تعليمية دمجت الموسيقى مع الحركة والدراما والكلمات واطلق عليها منهج أورف، نال عدة جوائز فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية منها ميونخ للموسيقى 1947، نيويورك للموسيقى 1954، بريمن ميوزك 1956 وجائزة موزارت 1969، حصل مجموعة من الأوسمة منها وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسام الاستحقاق البافارى، الجائزة الوطنية من ألمانيا الشرقية، وسام الاستحقاق للفنون والعلوم بالإضافة، نال درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ميونيخ عام 1972.