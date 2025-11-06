السبت .. قصور الثقافة تطلق قافلة للمواهب ونشر الوعي بالمسرح المتنقل بمطروح

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعد غد السبت، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرى مدينة الحمام، بمحافظة مطروح، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية.

تنطلق فعاليات القافلة بقرية 28 بنجر السكر، وتنفذ على مدار ثلاثة أيام، متضمنة مجموعة من الورش الفنية والحرفية، منها: تعليم الرسم، تصميم عرائس بقماش الجوخ، تعليم فن الريزن، والكروشيه، إلى جانب ورشة للمشغولات اليدوية بالخرز، وأخرى لتعليم فن الأوريجامي.

كما تتضمن القافلة فقرات لاكتشاف المواهب، ولقاءات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى عروض مسرح العرائس المخصصة للأطفال، والعروض الفنية التي تنفذ في الفترة المسائية.

وتقدم فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية في اليوم الأول عرضا فنيا يشمل باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور المصري، يليها في اليوم الثاني عرضا فنيا لفريق التحدي لذوي الهمم، فيما يشهد اليوم الثالث مشاركة فرقة الرواد لعرائس الماريونت.

وتنتقل فعاليات القافلة إلى قرية "23 بنجر السكر" في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، متضمنة نفس الورش الفنية والحرفية، وفقرات اكتشاف المواهب وعروض مسرح العرائس، واللقاءات التثقيفية، إلى جانب عروض فنية لفرقة الرواد لعرائس الماريونت وفريق التحدي لذوي الهمم.

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح، بإدارة نهلة عبد القادر، ومن خلال بيت ثقافة الحمام، وتأتي استمرارا لجهود هيئة قصور الثقافة في نشر الوعي المجتمعي، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.