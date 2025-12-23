قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
الغندور يوجه رسالة لـ متابعيه.. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خالد الغندور 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حكمة_اليوم

صادق صَديقًا صادِقًا في صدقِهِ

صدق الصداقَةِ في صديقٍ صادقٍ".

فوز منتخب مصر 

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز المنتخب الوطني على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"لاعب ليفربول و لاعب مانشيستر سيتي كسبونا امبارح اللقاء و عقبال القادم".

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.

قلة التركيز ومنح الثقة للمنافس

وأضاف المدير الفني: «كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة». وأشار إلى أن استغلال الفرص كان سيحسم المباراة مبكرًا ويمنح اللاعبين أفضلية أكبر خلال مجريات اللقاء.

التعلم من الأخطاء والنظر للأمام

وتابع حسام حسن: «لو كان في تركيز في الفرص، كان الماتش مش هيبقى صعب بالشكل ده». مشددًا على أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال التدريبات المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات القادمة.

