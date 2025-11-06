16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة بشارع الأشراف بمصر القديمة بالقاهرة.

ويستلزم الغلق الكلى لشارع الأشراف بداية من تقاطعه مع ميدان مجرى العيون وحتى تقاطعه مع ميدان السيدة نفيسة مع تحويل حركة المرور تجاه كل من شارع السيدة نفيسة "الشارع المستحدث" شارع الإمام الشعراوى لتنفيذ تلك الأعمال "15 يوم" إعتباراً من الساعة 12صباحاً يوم الخميس (6-11-2025).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.