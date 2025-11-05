بسبب أولوية المرور| سائق توك توك يصيب شخصا.. وأمن الدقهلية يضبط المتهم

تمكنت مباحث ميت غمر بمحافظه الدقهلية من ضبط المتهم بالتعدي على شخص بسبب أولوية المرور بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة شخص باصابات بالغة باليد باله حاده على يد سائق توك توك بسبب أولوية المرور.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابه محمود السيد عمران 33 عاما مقيم كوم النور في يده باصابات بالغه حيث قام احمد المتولي 19 عاما باصابته باله حاده اثر خلاف على اولويات المرور حيث كان المجني عليه يستقل سياره وبجواره شقيقته وابنتها وحاول ان يمر من امام سائق التوك توك وحدثت بينهما مشاده ادت لقيام سائق التوك توك باصابته بيده باصابات بالغه حيث أكد أنه لم يتعرض لشقيقته او ابنتها بسوء تم نقل المجني عليه الى المستشفى؛ وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعه