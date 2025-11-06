قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فركش تصوير مسلسل بنج كلي للمخرجة نادين خان

فركش تصوير مسلسل بنج كلي
فركش تصوير مسلسل بنج كلي
أوركيد سامي

انتهت المخرجة نادين خان من تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه في موسم الـ off season، وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الطبية.
 

مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، مدير تصوير عمر حسام، ديكور باسل حسام، مونتاج محسن عبد الوهاب، ملابس إيناس عبد الله، موسيقى خالد الكمال، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. 
 

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم رمضان ٢٠٢٤ وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it وشاهد خلال عرض حلقاته من بطولة أحمد داش وعصام عمر.
 

نادين خان هي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ,(2001) أخرجت العديد من المسلسلات الاجتماعية مثل سابع جار، ليه لأ؟! 3، مين قال؟! ومسار إجباري، كما أخرجت فيلم أبو صدام والذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرض عالمي أول وحصل على جائزة أفضل ممثل، ويعتبر فيلم هرج ومرج هو أول روائي طويل لها، والذي حصل على جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام (2012) وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة التطوير من مهرجان لوكارنو الذي يعتبر واحد من أهم المهرجانات العالمية. وقد انطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي بأفلام قصيرة ناجحة كان أشهرها واحد في المليون، وفيلم هون وهونيك، وكلاهما عُرض في مهرجانات عالمية وحصدا العديد من الجوائز كما قدمت عدداً من الأفلام الوثائقية مثل فيلم الغريب، والعيد فرحة وأم علي.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل بنج كلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

السفير أحمد خطابي: ملتقى الإعلام العربي الصيني أصبح منصة حقيقية للابتكار

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تشكل لجنة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

الجامعة العربية تشارك في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية بالدوحة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

فيديو

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد