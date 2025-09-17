حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

حذرت الإعلامية لميس الحديدي جمهورها من حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات باسمها.





وأكدت الحديدي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الحساب المرفق ليس له أي صلة بها، مشيرة إلى أن الهدف منه الاحتيال على الناس واستغلال اسمها بشكل غير مشروع.





وأوضحت أن هذا الحساب يستخدم اسمها وصورتها لخداع المتابعين، مطالبة الجميع بتوخي الحذر وعدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل أو تحويل أموال لأي جهة مجهولة.





وأنهت رسالتها بالتأكيد، أن الحساب مزيف تمامًا بقولها: “It’s a fake account”.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.