لوكاس بيرجفال يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

توج لاعب خط وسط توتنهام الشاب لوكاس بيرجفال بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، بعد أن قدّم أداءً لافتًا في مواجهة ديربي لندن أمام وست هام يونايتد.

أقيمت المباراة على ملعب لندن، وانتهت بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة. وكان لبيرجفال، البالغ من العمر 19 عامًا، دورًا بارزًا في الانتصار، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه برأسية قوية قبل مرور ساعة من اللقاء، ثم صنع الهدف الثالث لزميله ميكي فان دي فين، ليحسم النقاط الثلاث لصالح "السبيرز".

دخل بيرجفال تاريخ النادي بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لتوتنهام في الدوري الإنجليزي (19 عامًا و223 يومًا)، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2015 حين سجل الإنجليزي ديلي آلي في شباك أستون فيلا.

حصل بيرجفال على 27% من أصوات الجماهير في الاستفتاء الرسمي، متفوقًا على الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب وسط أرسنال (25%)، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (23%). وضمت القائمة النهائية أسماء بارزة مثل مويسيس كايسيدو، روبن روفس، أنطوان سيمينيو، نيك وولتيماد، وإميليانو مارتينيز.

أصبح بيرجفال ثالث لاعب من توتنهام يتوج بالجائزة هذا الموسم، بعد البرازيلي ريتشارليسون الذي نالها في الجولة الأولى، والبرتغالي جواو بالينيا في الجولة الثانية، فيما ذهب لقب الجولة الثالثة إلى المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول.