جامعة قناة السويس تنظم حملة توعوية شاملة بقرية الأبطال لتعزيز الصحة

نظمت جامعة قناة السويس، حملة توعوية موسعة بقرية الأبطال استهدفت رفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي لدى المواطنين.

وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد التزام الجامعة التام بتقديم المبادرات التوعوية الداعمة للتنمية المستدامة في القرى والمناطق المختلفة، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي إلى أن الحملة بقرية الأبطال تأتي لتجسد الدور الحيوي للجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الوعي الصحي والاجتماعي للمواطنين.

وتحت إشراف الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب، وإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمت الدكتورة مارينا عادل جبره مدرس مساعد الطب النفسي بكلية الطب - جامعة قناة السويس ندوة بعنوان "المخدرات التخليقية"، تناولت خلالها تعريف اضطراب سوء استخدام المواد وطرق التعاطي والتأثيرات الصحية والمخاطر الاجتماعية، إضافة إلى أسباب انتشار المخدرات التخليقية وسبل الوقاية منها.

كما ألقت الدكتورة دعاء فتحي علي عياده أستاذ مساعد بالمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق محاضرة بعنوان "تعزيز دور المرأة من المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة"، استعرضت خلالها دور المرأة في مصر عبر العصور، وسبل تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة الريفية، مع التركيز على إسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ندوة أخرى، قدمت الدكتورة مارينا عادل جيرة اقلاديوس مدرس مساعد الطب النفسي بكلية الطب محاضرة توعوية تحت عنوان "عيادة المرأة الآمنة"، حيث شرحت أهداف العيادة والخدمات المقدمة بها والمعايير التي تميزها، مع التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

كما شاركت السيدة مادلين فيكتور توفيق مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بندوة تثقيفية حول "دور وأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل"، تحدثت خلالها عن أهمية المنظومة وأهدافها والفئات غير القادرة وحقوقها، إضافة إلى المستندات المطلوبة للتسجيل وتحديث البيانات، ودور الهيئات الثلاث المسئولة عن إدارة النظام، وكذلك الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحي الشامل.

وتولى تنظيم الفعاليات الأستاذ محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الحملة في إطار حرص الجامعة على مواصلة دورها المجتمعي الفاعل، وتعزيز جهودها في دعم التنمية الصحية والاجتماعية في مختلف القرى والمناطق.