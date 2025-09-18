قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم

ابراهيم جادلله

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسي علم جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بطريق مرسى علم بعد بورتو غالب بـالكيلو 5.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث الذي، وتبين إصابة كلا من، على يوسف القاضي 17 سنة، احمد على يوسف 38 سنة، حسین احمد على 41 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسي علم لجراحات اليوم الواحد.


ومصرع كلا من احمد عبدالله احمد 57 سنة، ومحمد السيد احمد 37 سنة، تم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مرسى علم حادث محفاظة البحر الاحمر

