صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "أنفيلد"، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


ويطمح الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهما الاقتراب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في مباراة تُعد بمثابة كلاسيكو أوروبي بنكهة الثأر بين اثنين من أعظم أندية القارة العجوز.

ليفربول لاستكمال صحوته وريال مدريد للحفاظ على زعامته

يدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أعاد الثقة إلى صفوف الفريق بقيادة المدرب يورغن كلوب. 

ويسعى "الريدز" إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز ثمين يرد به على خسارته أمام ريال مدريد في المواسم السابقة.

في المقابل، يخوض ريال مدريد المباراة وهو في قمة جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما واصل عروضه القوية في الدوري الإسباني بالفوز على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، ثم اكتساح فالنسيا 4-0، ليعزز صدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

مواجهة خاصة بين صلاح وكاريراس

تتجه الأنظار داخل الملعب إلى الصراع المنتظر بين النجم محمد صلاح، قائد هجوم ليفربول، والظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في كتيبة ريال مدريد.
وسبق لصلاح أن شكل صداعا لدفاع ريال مدريد في مواجهات سابقة، كان آخرها الموسم الماضي حين سجل في شباكه رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة على "أنفيلد".

محمد صلاح

أما كاريراس، فيعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية بعد تألقه اللافت في الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث تفوق على النجم الشاب لامين يامال وسجل هدفا مميزا في شباك فالنسيا، لينال إشادة واسعة من وسائل الإعلام الإسبانية، وحتى من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي شبّه هدفه بأهداف الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس.

اختبار حقيقي للموهبة الشابة

سيكون اللقاء أمام ليفربول بمثابة اختبار حقيقي لقدرات كاريراس في مواجهة أحد أفضل الأجنحة الهجومية في العالم، وهو محمد صلاح، الذي يعرف بسرعته ومهارته وقدرته على الحسم.

وفي حال تمكن المدافع الإسباني من احتواء خطورة النجم المصري، فقد يثبت نفسه كأحد أفضل الأظهرة الصاعدين في العالم، ويمهد الطريق أمامه ليكون "اكتشاف الموسم" في ريال مدريد.

لكن صلاح، الذي يعيش هو الآخر حالة تألق في الدوري الإنجليزي، لن يكون خصيما سهلا، خاصة على أرض "أنفيلد"، حيث يسعى إلى قيادة فريقه لتحقيق فوز يعزز حظوظه الأوروبية ويعيد له الهيبة أمام العملاق المدريدي.

وبين طموح صلاح لاستعادة التفوق، ورغبة كاريراس في إثبات الذات، تبقى مواجهة ليفربول وريال مدريد موعد جديدا للمتعة الكروية والصراعات الفردية التي تشعل المنافسة على القمة الأوروبية.

