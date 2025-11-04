قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
توك شو

تفاصيل مد فترة عمل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم لـ3 أشهر

البهى عمرو

كشف المحامي وليد سعد، كواليس قرار مد فترة عمل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم لـ3 أشهر، موضحًا أن المناطق التي يوجد بها الإيجار القديم متسعة على مستوى الجمهورية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدة التي تم تحديدها في البداية 3 أشهر غير كافية، حيث هناك حاجة لتقسيم الوحدات بدقة حتى لا يكون هناك عليها طعون.


وأكد أن هناك 5 معايير يتم بناء عليها تقسيم وحدات الإيجار القديم، وهي الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وقربه من وسائل المواصلات والاتصالات، القيمة الإيجارية بالمناطق المحيطة، والمرافق المتصلة بالعقار.
 

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

