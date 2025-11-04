تفاصيل مد فترة عمل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم لـ3 أشهر

كشف المحامي وليد سعد، كواليس قرار مد فترة عمل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم لـ3 أشهر، موضحًا أن المناطق التي يوجد بها الإيجار القديم متسعة على مستوى الجمهورية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدة التي تم تحديدها في البداية 3 أشهر غير كافية، حيث هناك حاجة لتقسيم الوحدات بدقة حتى لا يكون هناك عليها طعون.



وأكد أن هناك 5 معايير يتم بناء عليها تقسيم وحدات الإيجار القديم، وهي الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وقربه من وسائل المواصلات والاتصالات، القيمة الإيجارية بالمناطق المحيطة، والمرافق المتصلة بالعقار.

