الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
فن وثقافة

Watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل ولد وبنت وشايب

ولد وبنت وشايب
ولد وبنت وشايب
تقى الجيزاوي

طرحت منصة Watch It البرومو الرسمي لأحدث أعمالها  المنتظرة مسلسل "ولد وبنت وشايب" ، المقرر عرضه بظاية من يوم الأربعاء 1 أكتوبر.

وتدور أحداث مسلسل "ولد وبنت وشايب" حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث.

أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب

المسلسل يشهد أولى تجارب زينة عبد الباقي في الإخراج الدرامي، بعد مشاركتها في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم أشرف عبد الباقي، انتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، ومروان المسلماني.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

سبق أن شارك أشرف عبد الباقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كلا من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، وجنا صلاح، وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).

وتدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول موضوع "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثالث، من خلال شخصية محمد عزت، سائق أوبر لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في كل اختياراته، وعندما يلتقي بـ ميار، المطلقة 3 مرات، تتولد بينهما مشاعر متشابكة، وتبدأ رحلة غير متوقعة حين تسعى ميار لاختيار "محلل" بنفسها حفاظًا على حضانة ابنها، مما يقلب حياة الطرفين رأسًا على عقب.

مسلسل ولد وبنت وشايب احدث مسلسلات watch it أشرف عبد الباقي

