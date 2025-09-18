استعدادات مكثفة لانعقاد الجمعية العمومية الاجتماع الخاص غدا بنادي الزهور الرياضي

يستعد نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش لانعقاد الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" غدًا الجمعة الموافق 19 سبتمبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر، وذلك للمشاركة في إجراءات التصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.

وقد وجّه النادي الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025 لحضور الاجتماع الخاص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة بلائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

ويتم التوقيع في كشوف التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادي لعام 2024-2025 بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

ويُعد الاجتماع صحيحًا بحضور 2000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يملكون حق الحضور والتصويت.

وتبدأ عملية التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع إيقافها لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة. وقد تم نشر الدعوة في الجريدة الرسمية، وأكد النادي على أهميتها عبر قنواته الإعلامية وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادي في رسائل مباشرة إلى الأعضاء:

"حضورك وإيجابيتك يساهمان في ازدهار نادينا الحبيب.. التصويت لن يستغرق دقائق معدودة.. مشاركتك ليست مجرد حضور، بل صوتك هو الأساس في وضع لائحة نادي الزهور.. كن جزءًا من صناعة مستقبل ناديك، فرأيك يحدد المسار."

وفي إطار حرص نادي الزهور على تيسير مشاركة الأعضاء، أعلنت إدارة النادي عن توفير أتوبيسات مجانية ذهابًا وإيابًا وفق خط سير محدد من أمام بوابة (1)، فضلًا عن إتاحة أماكن انتظار السيارات (بارك النادي – والبارك أسفل الكوبري أمام بوابة 2)، مع فتح بوابة (2) لتسهيل الدخول والخروج.

وتزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية، نظمت إدارة النادي عددًا من الفعاليات والاحتفاليات لتوفير أجواء عائلية راقية تليق بأعضاء نادي الزهور في هذا اليوم الهام.