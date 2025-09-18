بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة عبير صبري

وتألقت عبير صبري، فى الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأسود وبه نقاط بيضاء.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بربط شعرها الطويل بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها.

وتتميز عبير صبري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.