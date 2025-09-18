قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال
200 ألف جنيه تعويضًا.. كواليس مثيرة في أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال

إسلام مقلد

أعلن  الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد والألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل فريقهم، استعدادا لمواجهتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسط مفاجآت تكتيكية على صعيد التشكيل الأساسي لكلا الفريقين.

المدرب الإنجليزي إيدي هاو فضّل إبقاء المهاجم الألماني نيك فولتميد على مقاعد البدلاء، مفضلاً الاعتماد على الثلاثي الهجومي المكوَّن من هارفي بارنيس، أنتوني جوردون وأنتوني إيلانجا، في محاولة لمباغتة الدفاع الكتالوني بالسرعة والتحرك المستمر.

في المقابل، يدخل برشلونة اللقاء تحت قيادة مدربه هانز فليك بتشكيلة هجومية نارية، حيث يعوّل على البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة، وإلى جواره البرازيلي رافينيا على الجبهة اليمنى، فيما يساندهما من الناحية اليسرى الإنجليزي ماركوس راشفورد، في توليفة هجومية تجمع بين الخبرة والمهارة والسرعة.

تشكيل نيوكاسل جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، دان بيرن، ليفرامينتو

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جويلينتون

خط الهجوم: هارفي بارنيس، أنتوني إيلانجا، أنتوني جوردون

أما برشلونة، فقد خاض اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، مارتين

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد

المباراة تُعد اختباراً حقيقياً للفريقين في بداية المشوار الأوروبي، حيث يسعى نيوكاسل لتقديم نفسه بقوة بين كبار القارة، بينما يطمح برشلونة للعودة إلى بريقه المعتاد في دوري الأبطال.

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

نائب وزير الطيران المدني

لجنة التفتيش الأمني تتفقد التشغيل في مطار شرم الشيخ

تنسيق الجامعات

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ومدارس النيل الثانوية الدولية

وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

