تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال

أعلن الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد والألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل فريقهم، استعدادا لمواجهتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسط مفاجآت تكتيكية على صعيد التشكيل الأساسي لكلا الفريقين.

المدرب الإنجليزي إيدي هاو فضّل إبقاء المهاجم الألماني نيك فولتميد على مقاعد البدلاء، مفضلاً الاعتماد على الثلاثي الهجومي المكوَّن من هارفي بارنيس، أنتوني جوردون وأنتوني إيلانجا، في محاولة لمباغتة الدفاع الكتالوني بالسرعة والتحرك المستمر.

في المقابل، يدخل برشلونة اللقاء تحت قيادة مدربه هانز فليك بتشكيلة هجومية نارية، حيث يعوّل على البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة، وإلى جواره البرازيلي رافينيا على الجبهة اليمنى، فيما يساندهما من الناحية اليسرى الإنجليزي ماركوس راشفورد، في توليفة هجومية تجمع بين الخبرة والمهارة والسرعة.

تشكيل نيوكاسل جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، دان بيرن، ليفرامينتو

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جويلينتون

خط الهجوم: هارفي بارنيس، أنتوني إيلانجا، أنتوني جوردون

أما برشلونة، فقد خاض اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، مارتين

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد

المباراة تُعد اختباراً حقيقياً للفريقين في بداية المشوار الأوروبي، حيث يسعى نيوكاسل لتقديم نفسه بقوة بين كبار القارة، بينما يطمح برشلونة للعودة إلى بريقه المعتاد في دوري الأبطال.