رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة 79 بكلية الهندسة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، احتفال كلية الهندسة بتخرج الدفعة 79، وذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم عميد الكلية، والدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، إلى جانب لفيف من قيادات الجامعة السابقة والحالية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأولياء الأمور، والطلاب.

وفي كلمته، وجّه الدكتور قنصوة التهنئة للخريجين وأسرهم، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل حصاد سنوات من الجهد والمثابرة، وأوضح أن جامعة الإسكندرية تمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز تنافسيتها العالمية من خلال الشراكات الأكاديمية مع كبري الجامعات العالمية. كما أشار إلى حرص الجامعة على تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية والمعامل التعليمية للمرحلة الجامعية الأولي، لافتاً إلى تخصيص 10% من فائض الجامعة لدعم أفكار الطلاب الابتكارية عبر التكنولوجي بارك، بما يساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وصناعة قصص نجاح في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة ومخرجات البحوث التطبيقية، واختتم كلمته موجهاً التهنئة والشكر لأولياء الأمور الذين قدموا الغالى والنفيس حتى يصل أبناؤهم إلى هذه اللحظة المشرفة وتمني لأبناءه الخريجين كل والتوفيق والسداد.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أن الخريجين الجدد هم عماد المستقبل وسواعد الوطن والقوة الحقيقية القادرة على صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن مصر تُبنى بجهود أبنائها المخلصين في مختلف المشروعات القومية العملاقة، التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر في المكانة التي تليق بها إقليمياً ودولياً، وأضاف أن ما تمتلكه كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية من عقول شابة مبدعة قادرة على الإسهام فى مسيرة البناء والتنمية، يمثل مصدر فخر واعتزاز، داعياً الخريجين إلى أن يكونوا قدوة لأقرانهم، وأن يسخروا ما اكتسبوه من علم ومعرفة في خدمة وطنهم، ووجه تحية تقدير لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد حتى يصل هؤلاء الخريجون إلى هذه اللحظة المشرفة.

كما أوضح الدكتور وليد عبد العظيم، عميد الكلية، أن يوم التخرج هو يوم حصاد للطلاب، فهم يجنون ثمار ما اكتسبوه من علم ومعرفة ومهارات داخل أروقة الكلية، داعياً إياهم إلى التمسك برسالتهم وقيمهم وأن يكونوا سفراء مشرفين لجامعتهم ووطنهم، وأكد أن النجاح الحقيقي يكمن في تحويل العلم إلى عمل، والأفكار إلى إنجازات، والتحديات إلى فرص، لافتاً إلى أن الكلية أطلقت في السنوات الأخيرة برامج أكاديمية متطورة في مجالات مثل الهندسة المستدامة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، بجانب تحديث المعامل والمختبرات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

فيما وصف الدكتور وائل المغلانى هذا اليوم بالاستثنائي، مشيداً بجهود الجامعة وإدارتها في دعم العملية التعليمية، حيث بلغ عدد طلاب الكلية أكثر من 15 ألف طالب يدرسون بنظام الساعات المعتمدة، وهو ما أثمر عن تخريج دفعة متميزة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، وأكد أن التميز لا يتوقف عند نيل الشهادة، بل يبدأ بالسعي المستمر للتعلم والتطوير، وأن يحرص الخريجون أن قدوة للآخرين من خلال عملهم وإخلاصهم فيه.

من جانبه، أكد الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن خريجي اليوم مطالبون أن يكونوا خير سفراء للكلية والجامعة، وتحويل ما تعلموه خلال فترة الدراسة إلى مشروعات وإنجازات تخدم المجتمع وتساهم فى نهضة الوطن.