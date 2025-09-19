قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري
الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92؟
عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون
كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة
أميرة أديب تطلق أغنية أحمد من ألبومها الجديد
المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"
انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد
الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية
آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

الوادي الجديد تعلن عن مسابقة لتصميم الهوية البصرية.. اعرف الشروط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن إطلاق مسابقة هويتنا .. من إبداعنا لتصميم هوية بصرية مميزة للمحافظة، والتي يتم تنفيذها بأحد الشوارع والميادين الرئيسية كمرحلة أولى وتشمل تصميم هوية بصرية معبرة تعكس تاريخ المحافظة وتراثها ومكانتها التنموية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبالتزامن مع استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي الـ 66.

وتهدف المسابقة لإشراك المبدعين من أبناء المحافظة في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة حيث بتم اختيار أفضل 10 تصميمات من قبل لجنة تحكيم مختصة وإعلان أسماء الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى وتكريمهم خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي ونشر أعمالهم على المنصات الرسمية، ويتم منح الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى جوائز مالية قيمة.

وأكدت المحافظة على تلقي الاعمال خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان على أن تتاح المسابقة لمصممي الجرافيك من خريجي الكليات الفنية ويُسمح بمشاركة فرق لا تزيد عن 3 أفراد من طلاب السنوات النهائية بالكليات الفنية والتصميم، تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس أو المعاونين ويشترط أن يكون التصميم أصليًا ( غير منسوخ أو معتمد على الذكاء الاصطناعي) وتشمل الهوية البصرية ( VISUAL IDENTITY ) ودليل استخدام الهوية ( BRAND GUIDELINES ) الألوان الأساسية والثانوية ( مع توضيح درجاتها ) و الخطوط المستخدمة في العناوين والنصوص وأنماط العناصر البصرية أيقونات زخارف رسومات) و أمثلة على الاستخدامات الصحيحة والخاطئة للشعار على أن يكون التقديم والمشاركة من خلال الرابط المنشور على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تصميم مسابقه

