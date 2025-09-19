12 ألف مستفيدة..ختام الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية

أعلن الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن ختام فاعليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الاسرة و الصحة الإنجابية {مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة} والتي استمرت لمدة اسبوعين بجميع انحاء الإسكندرية.



وقد صرح الدكتور بدران أنه تم خلال تلك الفترة تقديم خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بالمجان لعدد ١١٩٠٥ سيدة ، كما حصلت ٨٩٥٧ سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة،

كما تم ايضاً خلال الحملة تقديم خدمات كشف الباطنة لعدد ٢٠٦٤ مريض من السيدات والرجال وكذلك كشف أطفال لعدد ١٨٢٠ طفلاً من المترددين.



وأضافت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنمية الأسرة انه تم عمل أشعة تليفزيونية لعدد ٣٤٨٦ سيدة ومتابعة حمل لعدد ٤٠٤ سيدة حامل وكشف نساء لعدد ١٧٤٦ سيدة كما تم تقديم المشورة إلى ١١٣٠٥ منتفعة فى سن الانجاب و أكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان من خلال العيادات الثابتة و المتنقلة.



وقد تم أيضا على هامش الحملة إقامة عدد ٣٥ ندوة اعلامية بحضور رجال الدين من أئمة الأوقاف للتوعية عن اهمية المباعدة بين الولادات و فوائد تنظيم الاسرة للأم و الطفل و الاسرة و المجتمع بالإضافة الي التعريف بالخدمات المقدمة داخل عيادات تنظيم الأسرة و المبادرات الرئاسية كما تم عمل معارض لمنتجات عضوات نوادى المراة اللاتى تم تدريبهن لتحقيق التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمراة.



و تقدم الدكتور بدران بخالص الشكر والتقدير لمديري المناطق الطبية والادارات المشاركة وجميع فرق العمل لكل ما تم من عمل جاد من أجل إنجاح تلك الحملات وكذلك جهات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لمشاركتهم و التي كان لها دور بارز في إنجاح أنشطة الحملات.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة و السكان وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنمية الأسرة وبالتعاون مع السادة مديري عموم المناطق الطبية و إدارة برج العرب الصحية ،