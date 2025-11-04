قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويخطر الجهة الإدارية
جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025
لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة
البابا لاون في قداس عن راحة قداسة البابا فرنسيس: رجاؤنا لا ينظر إلى الأرض بل إلى الله
ديني

لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة

الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة
الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة
أحمد سعيد

ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة تبيّن أهمية الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة وفوائد ذلك، ولكن قد يغفل بعض الناس عن هذه العبادة وينصرف مباشرةً، لذا نوضح لكم الحكمة من ترديد الاستغفار 3 مرات بعد كل صلاة مفروضة في السطور التالية.

الحكمة من الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة المفروضة

وفي هذا السياق، وضّح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة المفروضة، بأنها تمحو تقصير الشخص في صلاته؛ مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يستغفر المصلي ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة في السُنة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريح سابق له، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». (البقرة :199).

لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة ؟

وكان مجمع البحوث الإسلامية، أكد أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 أعمال يومية يقوم بها الكثير من الناس ويغفلون عن فضلها، فيما أنها من مكفرات الذنوب.

وأوضح البحوث الإسلامية، في بيان سابق منشور عبر فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الوضوء والصلاة والاستغفار هي من الأعمال التي تكفر الذنوب وبها يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد معاصيه وما ارتكب من الخطايا.

وأضاف البحوث الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية: «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار»، منوهًا بأن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة.

ما هي صيغ الاستغفار ؟

توجد 7 صيغ للاستغفار أفضلها أن يقول العبد: 

  1. اللهم أنت ربي لا إله الا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وسمي هذا بسيد الاستغفار.
  2. الصيغة الثانية: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه»
  3. الصيغة الثالثة: «أستغفر الله»
  4. الصيغة الرابعة: «رب اغفر لي»
  5. الصيغة الخامسة: «اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»
  6. الصيغة السادسة: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم».
  7. والصيغة السادسة: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

دعاء سيد الاستغفار

عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ"، قَالَ: "وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ".

الاستغفار سنة النبي النبي الحكمة من الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة الصلاة الصلاة المفروضة الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة الاستغفار 3 مرات لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة

