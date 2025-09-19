تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

عوض الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025؛ خسائره داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستعيد مكاسبه

واستعاد جرام الذهب مكاسبه قبل قليل مسجلا بذلك صعودا قيمته 25 جنيها في المتوسط في منتصف التعاملات بعد تراجعه منذ ساعات بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات .

وفقد الذهب مساء أمس نحو 30 جنيها من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب مساء اليوم نحو 4915 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5617 جنيها للبيع و5645 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4915 جنيها للبيع و4940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4212 جنيها للبيع و4234 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 14 الأقل قيمة نحو 3276 جنيها للبيع و3293 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولارا للبيع و3652 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب ملاذ آمن

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات.

وأضاف رئيس شعبة الذهب في تصريحات له أن مصر من الممكن أن تكون مركزا إقليميا لصناعة الذهب، لافتا إلى أن شعبة الصناعة حققت العديد من النتائج بشأن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

تصدير السبائك وخام الذهب

وأوضح أن التصدير كاملا كان مقتصرا على تصدير السبائك وخام الذهب، ومصر اليوم أصبحت تصدر مشغولات بكميات كبيرة، لافتا إلى وجود تصدير ذهب المناجم الذي يتم استخراجه من التعدين الداخلي.

وأكد على أن الدولة المصرية من الممكن أن تكون مركزاً إقليميا لصناعة الذهب، وأن الذهب الذي يتم استخراجه من أفريقيا من الممكن أن تكون مصر مركزا له وتصديره.