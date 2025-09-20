قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

الإسماعيلية انجي هيبة

 تابع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق عملية تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2025–2026، مؤكداً أن الجامعة استعدت بشكل كامل لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة معيشية مريحة تليق بهم، بما يساهم في دعم تحصيلهم العلمي ويشجعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الجامعية المتنوعة. وأوضح أن عملية التسكين بدأت رسميًا أمس الجمعة 19 سبتمبر، وتستمر لمدة عشرة أيام متواصلة، في أجواء من التنظيم والالتزام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإدارة العامة للمدن الجامعية تعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، في إطار التزام الجامعة بتقديم خدمات متكاملة تتوافق مع تطلعاتهم، مع الحرص على خلق بيئة جامعية مستقرة وهادئة ومحفزة على النجاح. كما شدد على أن الجامعة تقوم بإجراء أعمال صيانة دورية للمباني والمنشآت لضمان جاهزيتها على مدار العام، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد بين العاملين بالمدن الجامعية، لضمان تقديم أفضل دعم ممكن للطلاب في بداية عامهم الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن منظومة المدن الجامعية بالجامعة تشمل مدينة الطلبة داخل الحرم الجامعي، والتي تضم 3 مبانٍ بطاقة استيعابية تبلغ 1440 طالبًا، إلى جانب مدينة الطالبات التي تشمل 4 مبانٍ بطاقة استيعابية 1540 طالبة، من بينها المبنى المميز الذي يسع 400 طالبة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتوفير السكن المناسب لأكبر عدد ممكن من الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة قطعت خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وهو ما انعكس بوضوح على منظومة التسكين بالمدن الجامعية، حيث تم إتاحة جميع الخدمات إلكترونيًا، بداية من التقديم للسكن الجامعي عبر منصة "الزهراء"، مرورًا بسداد الرسوم إلكترونيًا، ما ساهم في تخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور، وحقق الشفافية والعدالة في توزيع الغرف.

وأشار الدكتور عبد النعيم إلى أن يوم الجمعة 19 سبتمبر خُصص لتسكين الطالبات – سواء الجدد أو القدامى – بينما جرى تسكين الطلاب القدامى فقط، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت تنظيف وتجهيز المباني، والانتهاء من أعمال الصيانة، وعمليات رش وتعقيم المرافق، إلى جانب تدعيم المدن الجامعية بالمزيد من أفراد الأمن الجامعي لضمان الأمن والانضباط.

وشهدت عملية التسكين حضور كل من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة الإجراءات ميدانيًا والاطمئنان على سير العملية بسلاسة، والتأكد من توافر كافة التسهيلات لأبنائهم من طلاب جامعة قناة السويس والجامعة الأهلية.

وعن أعداد الطلاب الذين تم تسكينهم اليوم، فقد بلغ عدد الطلاب 504 طلاب، منهم 500 من الطلاب القدامى، و4 طلاب مستجدين. أما بالنسبة للطالبات، فقد تم توزيعهن على أربعة مبانٍ: 245 طالبة في مبنى بنفسج، و199 طالبة في مبنى أوركيد، وحوالي 300 طالبة في مبنى تيوليب، و222 طالبة في مبنى روز.

وفي ختام المتابعة، أكدت الأستاذة نجلاء عثمان، مدير عام المدن الجامعية، أن عملية التسكين تسير وفق الخطة الموضوعة بدقة ومرونة، مشيرة إلى أن فرق العمل على استعداد دائم للتعامل مع أي احتياجات أو استفسارات من الطلاب. وأضافت أن الهدف الأساسي هو ضمان راحة وسلامة الطلاب، وتهيئة بيئة مناسبة تعكس رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي .

الإسماعيلية

