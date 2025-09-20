قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
أخبار البلد

الري: تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة لزيادة مشاركتها فى تنفيذ المشروعات

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجى، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .

جاء ذلك خلال عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة  وزير الري ورئيس الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعية و ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من تحسن في أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية بالشركة، حيث قامت الشركة بسداد جزء من المديونيات المستحقة عليها لعدد من الجهات، كما تمكنت الشركة من زيادة معدل الاستثمارات المالية والتى كان له أثر فى تحقيق صافى ربح بنحو ١٣ مليون جنيه، وتم خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تحقيق نتائج جيدة، وبدء موازنة العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بوضع جيد، حيث تواصل الشركة تنفيذ عدد من المشروعات القائمة والإعداد لمشروعات أخرى جديدة، مع مواصلة الوفاء بمرتبات العاملين بالشركة والشركات التابعة حفاظاً على بيئة عمل مستقرة .

وتم استعراض الرؤية المستقبلية للشركة والتى تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هى تعزيز الاستقرار المالي للشركة والشركات التابعة، والبحث عن فرص استثمارية جديدة تضمن الاستفادة المثلى من المعدات والموارد المتاحة، وتطوير الأداء التشغيلي عبر شراء معدات حديثة تسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة وفي أوقات قياسية .

و أشار وزير الري إلى ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .

القابضة للري الرى الشركة القابضة للرى

