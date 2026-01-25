قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3.5 طن فضة وكيلو ذهب.. الداخلية تحبط إغراق الأسواق بكمية ضخمة من المعادن النفيسة المغشوشة
قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو
لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ
تحسبا لاختراق حدودي من الأردن.. إسرائيل تعيد تأهيل مواقع عسكرية مهجورة
روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتابع أعمال المرافق بمدينتي العاشر والحدائق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، جولة ميدانية موسعة بمدينة العاشر من رمضان ومدينة حدائق العاشر، لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة شبكات ومحطات المرافق.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية، وتنفيذًا لتوجيهات  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


رافقه خلال الجولة المهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.
واستهلت الجولة بزيارة مقر جهاز مدينة حدائق العاشر، حيث كان في استقبالهم المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز حدائق العاشر،وعدد من قيادات الجهاز ، وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق، وخطط الصيانة والتطوير الجارية، ومناقشة آليات تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمات.


وتفقد الوفد خط الري الرئيسي للمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينة حدائق العاشر (المرحلة الثانية)، وذلك للاطمئنان على كفاءة المنظومة وضمان انتظام أعمال الري، بما يدعم أعمال الزراعة واللاندسكيب، ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
كما شملت الجولة تفقد مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاشر، حيث تابع نائب رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق، والتي تضمنت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الطرق، وتركيب الإنترلوك والبردورات، إلى جانب أعمال اللاندسكيب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف وضغط الأعمال، وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.


واختُتمت الجولة بتفقد أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، والتي شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال فرمة الطرق، وشبكات الكهرباء، وذلك في إطار دعم النشاط الصناعي ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.


وأكد المهندس أحمد عمران أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال صيانة وتطوير المرافق بجميع المدن الجديدة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه مشروعات التنمية العمرانية والصناعية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.


من جانبه، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن أجهزة المدن تواصل العمل وفق توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتابعة اليومية لكافة المشروعات، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات بمدينة العاشر من رمضان ومدينة حدائق العاشر.

هيئة المجتمعات العمرانية مدينة العاشر حدائق العاشر البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من القافلة بسوهاج

قوافل بيطرية مكثفة بسوهاج تخدم 213 مستفيدًا وتُدرب 60 طبيبًا

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يكرم وكيل وزارة المالية ومديري الوحدات الحسابية

اعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

استمرار تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد