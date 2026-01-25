نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتابع أعمال المرافق بمدينتي العاشر والحدائق

أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، جولة ميدانية موسعة بمدينة العاشر من رمضان ومدينة حدائق العاشر، لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة شبكات ومحطات المرافق.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



رافقه خلال الجولة المهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

واستهلت الجولة بزيارة مقر جهاز مدينة حدائق العاشر، حيث كان في استقبالهم المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز حدائق العاشر،وعدد من قيادات الجهاز ، وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق، وخطط الصيانة والتطوير الجارية، ومناقشة آليات تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمات.



وتفقد الوفد خط الري الرئيسي للمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينة حدائق العاشر (المرحلة الثانية)، وذلك للاطمئنان على كفاءة المنظومة وضمان انتظام أعمال الري، بما يدعم أعمال الزراعة واللاندسكيب، ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما شملت الجولة تفقد مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاشر، حيث تابع نائب رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق، والتي تضمنت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الطرق، وتركيب الإنترلوك والبردورات، إلى جانب أعمال اللاندسكيب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف وضغط الأعمال، وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.



واختُتمت الجولة بتفقد أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، والتي شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال فرمة الطرق، وشبكات الكهرباء، وذلك في إطار دعم النشاط الصناعي ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.



وأكد المهندس أحمد عمران أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال صيانة وتطوير المرافق بجميع المدن الجديدة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه مشروعات التنمية العمرانية والصناعية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.



من جانبه، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن أجهزة المدن تواصل العمل وفق توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتابعة اليومية لكافة المشروعات، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات بمدينة العاشر من رمضان ومدينة حدائق العاشر.