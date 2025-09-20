قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي: 31 أكتوبر المقبل موعد مبدئي لإجراء انتخابات مجلس الإدارة

الخطيب
الخطيب
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن الموعد المبدئي لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر فيسبوك: "الأهلي يحدد يوم 31 أكتوبر المقبل موعد مبدئي لإجراء انتخابات مجلس الإدارة".

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره الأهلي السعودي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال 2025.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية، ويتطلع كلا الفريقين إلى الفوز باللقاء الحاسم والمرتقب للجماهير العربية.

ونقدم لكم في السطور التالية، موعد مباراة بيراميدز ضد الاهلي بالإضافة إلى تشكيل الأهلي ضد بيراميدز المتوقع.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي في كأس الإنتر كونتيننتال

يتواجد بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال كونه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، وعبر المرحلة الأولى بفوزًا مستحقًا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية دون رد وقع على الأهداف المغربي وليد الكرتي ثنائية، وهدف لـ مصطفى زيكو.

بينما، يشارك أهلي جدة السعودي كونه بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025، بعدما فاز الراكي في النهائي على كواساكي بهدفين دون رد.

الخطيب الاهلي الزمالك

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في دوري نايل

مجمع الشفاء

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

أرشيفية

باكستان تمدد حظر دخول الطائرات الهندية إلى مجالها الجوي

أرشيفية

أول لقاء بعد 40 عاما.. الصومال والصين تبحثان تبادل الخبرات العسكرية

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

