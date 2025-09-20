صلاح يقود ليفربول للتقدم على إيفرتون في شوط أول قوي بديربي الميرسيسايد

انتهى الشوط الأول من ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون بتقدم الريدز بهدفين دون رد في المباراة التي تُقام ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح الهولندي ريان جرافينبيرخ التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح، ليؤكد صلاح تأثيره الكبير في صناعة الأهداف هذا الموسم.

وأضاف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، بعد تمريرة مميزة من جرافينبيرخ، ليمنح ليفربول الأفضلية الواضحة في المباراة.

ودخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما يسعى إيفرتون لتقديم أداء قوي بعد انطلاقة جيدة حصد خلالها 7 نقاط بقيادة مدربه ديفيد مويس.

وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول، وسط محاولات من إيفرتون للرد لكن دون خطورة فعلية على مرمى الحارس أليسون بيكر.