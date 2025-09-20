صلاح يعادل ميلنر بقائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

واصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تسجيل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن الهولندي ريان جرافينبيرخ من افتتاح التسجيل لفريق ليفربول أمام إيفرتون، في المباراة التي تُقام حالياً ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وجاء الهدف في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح استغلها جرافينبيرخ ببراعة لينجح في التسجيل.

وبذلك، عادل محمد صلاح رقم زميله السابق جيمس ميلنر بتسجيله 89 تمريرة حاسمة، ليصبح تاسع أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث صناعة الأهداف.