محافظات

استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق أحياء الإسكندرية

أحمد بسيوني

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة خلال شهر ديسمبر بمختلف أحياء المحافظة.

وكلف المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين، رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية وزيادة الحملات التوعوية، بما يسهم في تعزيز إتاحة الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، قوافل طبية على مدار شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:
٢ – ٣ ديسمبر: وحدة صحية الجلاء  نطاق حي العامرية
٩ – ١٠ ديسمبر: وحدة صحية قرداحي نطاق حي المنتزه
١٦ – ١٧ ديسمبر: وحدة صحية الجزائر نطاق حي العامرية
٢٣ – ٢٤ ديسمبر: وحدة صحية بغداد نطاق حي العامرية
٢٨ – ٢٩ ديسمبر: وحدة صحية أبيس ٢ نطاق حي شرق
٣٠ – ٣١ ديسمبر: وحدة صحية أبيس ١٠ نطاق حي وسط

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وضمان وصول الرعاية إلى جميع الفئات، وفي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ووضع الصحة كأولوية قصوى لضمان حياة كريمة للمواطنين.

الاسكندرية القوافل الطبية أحياء الاسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية

