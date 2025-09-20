محمد صلاح يصنع هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون .."فيديو"

نجح الهولندي ريان جرافينبيرخ في افتتاح التسجيل لفريق ليفربول أمام إيفرتون، في اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء الهدف بعد تمريرة ساحرة من النجم المصري محمد صلاح، استغلها جرافينبيرخ ببراعة ليسجل في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كما سجل هو إيكتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29 من صناعة جرافينبيرخ.

وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم ليفربول بنتيجة 2-0 في ديربي الميرسيسايد.



ودخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 انتصارات متتالية.

بينما يقدم إيفرتون انطلاقة جيدة نسبيًا، بعدما حصد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.