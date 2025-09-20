قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندوة تثقيفية عن نظام " البكالوريا" بثقافة طور سيناء

ايمن محمد

استضاف قصر ثقافة مدينة طور سيناء ندوة تثقيفية عن " البكالوريا " النظام الجديد للثانوية العامة و الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم 

حاضر بالندوة التثقيفية  عصام رجب مدير التعليم العام بديوان المديرية نائبا عن  عادل عتلم مدير مديرية التعليم بجنوب سيناء  .

وشهدت الندوة  منيرة فتحى مدير فرع ثقافة جنوب سيناء و أحمد سعيد مسئول الثقافة العامة بقصر ثقافة طور سيناء  ووفد من مجلس الأمناء يضم المهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء ادارة الطور و  ابراهيم نايل عضو المجلس وعدد كبير من أهالى مدينة طور سيناء .

وأوضح مدير التعليم العام  للحضور التفاصيل الخاصة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، وأن الهدف الرئيسي منها هو إتاحة الفرصة للطالب أن يحدد مصيره ومستقبله بنفسه، كما يستهدف  النظام تزويد  الطلاب بالمهارات اللازمة  في المستقبل بالإضافة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز الفكر النقدي والإبداعي بين الطلاب، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الاسرة المصرية ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتوفير العديد من الفرص والمسارات العلمية التي تتناسب مع قدرات كل طالب .

و قام  رجب بعقد مقارنات بين عدد المواد التى سيدرسها الطالب فى النظام القديم ومثلها فى نظام البكالوريا موضحا أن الصف الأول الثانوى له نفس المواد فى بينما إختيار المسارات الدراسية تبدأ من الصف الثانى الثانوى مؤكداً أن التنسيق للدخول للجامعات هو نفسه وليس كما يشيع البعض. 

وأضاف رجب أنه لايجوز إجبار الطالب على إختيار أى نظام يريده كما أنه لايجوز التحويل من نظام الثانوية العامة  لنظام البكالوريا  أو العكس ويمكن التحويل من مسار تعليمى إلى أخر

 مؤكدا أن  نظام البكالوريا يوفر فرصاً امتحانية متعددة أما نظام الثانوية  القديم يوفر فرصة امتحانية واحدة كما قام بشرح المسارات التعليمية الأربعة على جميع الحضور والجامعات المتاحة  .

جنوب سيناء طور سيناء البكالوريا الثانوية العامة

