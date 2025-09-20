رئيس جامعة المنصورة: أصبحنا مجتمعًا متكاملًا لبناء الشخصية

أكد رئيس جامعة المنصورة شريف خاطر، اليوم /السبت/أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت مجتمعًا متكاملًا لبناء الشخصية وصقل المهارات ودعم الإبداع في مختلف المجالات.

ودعا رئيس الجامعة المنصورة - خلال جولته التفقدية بالجامعة في أولَ أيام العام الجامعي الجديد - الطلبة إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية قدراتهم العلمية والشخصية، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية باعتبارها منابرَ للإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل متميز قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأكد أن انتماء الطلاب إلى جامعة المنصورة يعد مصدر فخر واعتزاز، لما تتميز به من حضور بارز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما حققته من إنجازات ملموسة في التصنيفات العالمية والبحث العلمي، موجها رسالة إلى الطلاب بأن عليهم مواصلة مسيرتهم بعزيمة واجتهاد وأن يجعلوا من قاعات الدراسة والأنشطة الطلابية ساحاتٍ للإبداع والابتكار وأن يكونوا جزءًا من تميز جامعة المنصورة وريادتها.

يشهد هذا العام انتظام الدراسة لنحو 185 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات جامعة المنصورة البالغ عددها 18 كلية في قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية، من بينهم 48 ألف طالب جديد التحقوا حديثًا بالجامعة هذا العام.

