كينيا تفوز ببرونزية بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة بالقاهرة

توج منتخب كينيا بالميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للشباب للكرة الطائرة تحت 20 عاما بعد تحقيق الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3-1، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحسم المنتخب الكيني الشوط الأول 25-19 ثم فاز منتخب أوغندا بالشوط الثاني 25-20 ، ثم حسمت كينيا الشوطين الثالث و الرابع بنتيجة 25-15 و 25 -23.

وتستضيف مصر في الوقت الحالي بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عاما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.

