محسن عبدالمسيح: استقالتي من الإسماعيلي لا رجعة فيها.. وأطالب الدولة بالتحرك لإنقاذ النادي

أكد محسن عبدالمسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أنه قدم استقالته من مجلس إدارة الدراويش، في ظل سوء الأوضاع داخل النادي مؤخرا، مشددًا على ان استقالته لا رجعة فيها على الاطلاق.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: حاول زملائي اقناعي بالعدول عن الاستقالة من المجلس، لكن حسمت القرار في ظل صعوبة الموقف الحالي، والجميع كان يريد وجودي بسبب ملف الكرة، لكن كان هناك علي أبوجريشة وعماد سليمان مكلفان بإدارة الكرة.

وأضاف: لابد أن يكون هناك مستثمر لإدارة النادي الإسماعيلي، ولابد من حل أزمة القيد خلال شهر يناير، لأن ذلك لو لم يحدث ستكون أزمة.

وواصل: الإسماعيلي يحتاج 200 مليون جنيه لسداد المديونيات، ومن الممكن جدولة تلك المبالغ، وبالتأكيد المديونية لصالح اللاعبين الأجانب. مع تجهيز مبالغ أخرى لدعم الفريق بصفقات جديدة.

وأكمل: لو المجلس لا يدرك الأزمات فعليه تقديم الاستقالة فورًا، ويترك الدولة تتحرك لانقاذ النادي. وأبلغتهم بهذا قبل رحيلي، النادي لجأ للحصول على قرض 60 مليون جنيه، وهو مبلغ قليل يتم الحصول عليه بضمان فلوس الشركة المتحدة الخاصة بالرعاية والبث التليفزيوني.

وزاد: الإسماعيلي اسم كبير، ولكن النادي يواجه صعوبات كبيرة، لابد من وجود حلول سريعة قبل يناير، والأندية الشعبية لولا رجال الأعمال كانت ستعاني بشدة خصوصا المصري في وجود كامل أبوعلي، ومحمد مصيلحي قبل رحيله عن الاتحاد السكندري.

وأشار إلى أنه لابد أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وإيجاد مستثمر لإعادة النادي الإسماعيلي وانقاذه سريعا.