رئيس جامعة مطروح: نتبنى استراتيجية شاملة تحظى بمزايا تنافسية لجذب الطلاب والباحثين الوافدين

أكد القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري، اليوم الأحد، أن الجامعة تتبني استراتيجية شاملة تتكامل فيها الجوانب الأكاديمية والتسويقية والخدمية، لجذب الطلاب والباحثين الوافدين من الدول العربية الشقيقة والإفريقية والآسيوية للدراسة في كليات الجامعة، خاصةً الوافدين من دولة ليبيا ودول المغرب العربي، نظراً لقربها جغرافياً من محافظة مطروح، والتي تبعد عن الحدود المصرية الليبية بنحو 220 كيلو مترا، مع تقديم مزايا تنافسية تُلبّي متطلبات الطلاب والأسواق العالمية.



وقال رئيس الجامعة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يجري دراسة وبحث عدد من المقترحات لتطوير البرامج الأكاديمية، لجذب الطلاب غير المصريين للدراسة بجامعة مطروح، ومنها طرح برامج دولية مزدوجة بالشراكة مع جامعات أجنبية، بحيث يحصل الطالب على شهادتين، ودعم التخصصات الحديثة التي يحتاج إليها سوق العمل في الوقت الراهن مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، السياحة المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولي.



وأشار إلى أن جامعة مطروح تضم عددا من الكليات ذات التخصصات الفريدة ومنها كلية علوم البترول والتعدين، وكلية الزراعة البيئة والصحراوية، وكلية الآثار واللغات التي يتم التدريس فيها بلغات أجنبية مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لجذب طلاب من إفريقيا وآسيا.



وقال رئيس الجامعة ، إن الجامعة تحرص على التوسع في البنية التحتية والخدمات وتوفير سكن جامعي حديث وآمن، وتوفير أنشطة ثقافية ورياضية لدمج الطلاب في المجتمع الجامعي والمحلي، مع دراسة إمكانية تقديم منح دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتميزين أكاديمياً أو من دول شقيقة وفق اتفاقيات التبادل الثقافي، ودراسة تقسيط المصروفات الدراسية وتقديم تسهيلات دفع للطلاب الوافدين، وإقامة مسابقات أكاديمية دولية للفوز بمقاعد دراسية مدعومة، مع تسهيل الإجراءات الإدارية مثل توفير خدمات استشارة أكاديمية وإرشاد وظيفي منذ القبول وحتى التخرج، مع تشجيع المؤتمرات وورش العمل الدولية لاستقطاب الأكاديميين والطلاب من الخارج.



وأكد أن جامعة مطروح تعمل باستمرار على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية من خلال دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الأكاديمية والإدارية، حيث إنها تركز على رفع جودة التعليم وتشجيع النشر العلمي في الدوريات والمجلات العالمية المرموقة، بما يسهم في تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما توفر بيئة محفزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس لإجراء أبحاث تطبيقية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تهتم بتأهيل الكوادر العلمية للحصول على الدرجات العلمية العليا، مع توسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري وضمان مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.



وحول ما يتعلق بالإنجازات التي حققتها جامعة مطروح في التصنيفات الدولية بشأن الأبحاث وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الأبحاث والتقدم العلمي، أوضح رئيس الجامعة أن موقع الجامعة في تصنيف ويب ميتركس Webometrics في إصدار يوليو 2025، جاءت في المركز 5959 على مستوى العالم، وعلى المستوى المحلي (مصر) المركز 58 تصنيف المرجع في نفس التصنيف، مشيرا إلى أن مجلة الزراعة البيولوجية والبيئية حصلت على تقييم (7/7) من المجلس للجامعات، وكذا مجلة كلية السياحة والفنادق (السياحة والضيافة والتراث) حصلت على تقييم (7/7)، ومجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية التي تصدرها كلية التربية، وهي مجلة علمية محكمة تُعنى لمتابعة الدراسات ذات الصلة، وحصلت على هذه المجلة على أعلى تقييم (7/7) من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.



وأكد أن مجلس الجامعة يشهد في كل جلسة زيادة في عدد الأبحاث المنشورة العلمية في قواعد البيانات العالمية مثل Web of Science وScopus، حيث وصل عدد الأبحاث التي تم نشرها حتى شهر سبتمبر الجاري 886 بحثاً علمياً، منها 387على Web of Science، و499 على Scopus، مشيرا إلى أن الزيادة في عدد الأبحاث يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية التي تعتمد كثيراً على معايير البحث والنشر.



وحول ما يتعلق بدور جامعة مطروح لتحقيق التنمية في محطيها المجتمعي وخدمة خطط التنمية والقضاء على الأمية وتدريب شباب الخريجين، قال رئيس الجامعة ، إن جامعة مطروح تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محيطها المجتمعي، من خلال عدة محاور أساسية تشمل التعليم، التدريب، البحث العلمي، وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه تم استحداث لجنة للتواصل المجتمعي برئاسته، وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة، بهدف تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتفعيل قنوات التعاون مع مختلف المؤسسات بالمحافظة.



وقال إن الجامعة تسعى جنباً إلى جنب فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، في القضاء على الأمية من خلال إلزام الخريجين بمحو أمية 3 أشخاص على الأقل، مع تنظيم قوافل تعليمية في القرى والمناطق النائية لتعليم القراءة والكتابة للكبار، كما تسعى لمحو الأمية الرقمية خلال الفترة المقبلة من خلال توفير دورات لتعليم مهارات الحاسب الآلي والإنترنت لمختلف الفئات، ما يساعدهم على مواكبة التطور التكنولوجي وسوق العمل.



وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تنفيذ التدريب العملي لطلابها في الشركات والمصانع من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب مثل كلية علوم التعدين والبترول في الشركات العاملة بنطاق صحراء مصر الغربية، وطلاب الزراعة الصحراوية والبيئية، وطلاب قسمي الآثار المصرية واليونانية، وبرامج للمهارات الناعمة مثل القيادة، الاتصال، وإدارة الوقت، وتدعم مجال ريادة الأعمال والابتكار من خلال تأسيس حاضنات أعمال لدعم المشروعات الناشئة للشباب مثل حاضنة (نماء)، وعقد مسابقات للابتكار وريادة الأعمال لتمويل الأفكار المتميزة وربطها بالمستثمرين، لزيادة فرص الخريجين في التوظيف.



وحول ما يتعلق بدور الجامعة في التنمية الاجتماعية والصحية، قال رئيس الجامعة إن كليات التمريض والطب البيطري والزراعة والتربية للطفولة المبكرة، تقوم بتنظيم قوافل طبية وصحية ونفسية وبيطرية بصفة دورية للقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وتقع في قلب الصحراء مثل قري مبادرة حياة كريمة، وتقدم لأهالي تلك المناطق برامج توعية صحية وثقافية حول القضايا المجتمعية مثل التغذية السليمة والتربية الصحيحة وطرق الزراعة والعناية بالمحاصيل الموسمية.



وحول مايتعلق بالتطورات التي شهدتها جامعة مطروح على مدار السنوات الأخيرة من حيث الكليات الجديدة والبنية التحتية والمعامل وقاعات المحاضرات وشبكات الإنترنت، قال رئيس الجامعة - إن جامعة مطروح أصبحت جامعة مستقلة منذ عام 2018، بعد أن كانت فرعاً لجامعة الإسكندرية، والتأسيس الرسمي جاء بقرار رقم 1715 لسنة 2018 بإضافة الجامعة إلى الجامعات الحكومية المصرية، وضمّت وقتها كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، التربية، التمريض، الطب البيطري، السياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة، علوم البترول والتعدين التي تم افتتاحها كأول كلية متخصصة في هذا المجال بالمحافظة، وهناك خطط منتظمة ضمن مجلس الجامعة لإضافة أو نقل بعض الكليات إلى الحرم الجامعي الجديد، أي التوسع والتطوير الدائم في التوزيع المكاني للكليات.



وأوضح أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق، تمّ إنشاء حرم جامعي جديد لجامعة مطروح بمساحة حوالي 50 فداناً بمنطقة الكيلو 9 شرق مرسى مطروح، ويشمل مباني الجامعة، مرافق متعددة لخدمة الطلاب، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا الحرم الجديد في أوائل عام 2022، والجامعة تولي اهتماماً مستمراً بأعمال الصيانة وتطوير القاعات الدراسية والمعامل، ومع افتتاح كلية علوم البترول والتعدين، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كان هناك تجهيز لمعامل خاصة لممارسة الجانب العملي والتدريبي، وجارٍ تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، توفير الإنترنت في القاعات، ضمان جاهزية المعامل وقاعات المحاضرات للأنشطة الأكاديمية والعلمية.



وحول ما يتعلق بتفاصيل جائزة جامعة مطروح للتمُيز المؤسسي الداخلي التي أطلقتها الجامعة خلال الشهر الجاري، أكد رئيس الجامعة أنه تم اطلاق فعاليات جائزة جامعة مطروح للتميز المؤسسي الداخلي، في إطار دعم رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الجامعة تضع الجودة والتميز على رأس أولوياتها، لافتاً إلى أن تلك الجائزة تستهدف تعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري، ونشر ثقافة التميز بين كليات الجامعة، وتشجيع التنافسية والابتكار، فضلاً عن تسليط الضوء على النماذج الناجحة، بما يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.