كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
هجوم إلكتروني يعطل رحلات جوية ويشل حركة مطارات أوروبية كبرى

شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، بينها مطار هيثرو في لندن – أكثر المطارات ازدحاما في القارة – اضطرابات واسعة في العمليات، أمس السبت، نتيجة هجوم إلكتروني استهدف نظام تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرات.

وقالت تقارير إعلامية إن الخلل نجم عن اختراق في برنامج MUSE التابع لشركة Collins Aerospace، والذي تعتمد عليه العديد من شركات الطيران حول العالم. 

وأكدت شركة RTX، المالكة لـ Collins Aerospace، أنها على علم بـ “حادث إلكتروني” أثر على البرمجيات في بعض المطارات دون الكشف عن أسمائها.

مطارات متأثرة وتأجيل وإلغاء للرحلات

أعلن مطار هيثرو أنه من بين المطارات المتأثرة، وكذلك مطارا بروكسل وبرلين، بينما قالت مطارات دبلن وكورك في إيرلندا إن التأثير طال عملياتهما جزئيا.

ووفق بيانات شركة Cirium المتخصصة في بيانات الطيران، فقد تم إلغاء 29 رحلة مغادرة ووصول في مطارات هيثرو وبرلين وبروكسل، من أصل مئات الرحلات المجدولة في اليوم ذاته، وأعلنت سلطات بروكسل عن تحويل 4 رحلات جوية وتسجيل تأخيرات في معظم الرحلات المغادرة.

وطالبت إدارة مطار بروكسل شركات الطيران بإلغاء نصف الرحلات المقررة ليوم الأحد لتجنب الطوابير الطويلة والإلغاءات المتأخرة، ما يشير إلى استمرار الاضطرابات حتى نهاية الأسبوع.

خلل في تسجيل الدخول وتسليم الأمتعة

قالت شركة RTX في بيان إنها تعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، موضحة أن التأثير اقتصر على تسجيل الدخول الإلكتروني وتسليم الأمتعة، ويمكن التعامل معه من خلال إجراءات يدوية. ولم تدل الشركة بأي معلومات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم.

في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد مؤشرات حالية على هجوم واسع أو خطير، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد مصدر الهجوم.

اختراقات متكررة تهدد القطاعات الحيوية

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤخرا حكومات وشركات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والدفاع والتجزئة والسيارات، حيث تسبب هجوم سابق على شركة Jaguar Land Rover بتوقف إنتاجها مؤقتا.

وبينما ذكرت بعض مواقع تتبع الاختراقات أن شركة Collins Aerospace تعرضت لهجوم فدية عام 2023، لم تعلق الشركة على تلك الادعاءات أو على تفاصيل الحادث الأخير.

نصحت المطارات المتأثرة الركاب بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. وقال مطار برلين إنه يشهد طوابير طويلة عند نقاط تسجيل الدخول، ويعمل على إيجاد حل سريع.

وفي بريطانيا، قالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر إنها تتلقى تحديثات منتظمة بشأن الوضع، فيما تواصلت سلطات الأمن السيبراني في بريطانيا وألمانيا مع المطارات المتأثرة لتنسيق الجهود.

