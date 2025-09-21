قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر تراهن على الرياضة كقاطرة للنمو الاقتصادي.. نواب: صناعة واعدة تجذب الاستثمارات وتخلق المزيد من فرص العمل

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

قطاع الرياضة أحد محركات النمو الاقتصادي

  • برلماني: الرياضة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد ورؤية مصر 2030
  • نائب: قطاع الرياضة رهان الدولة الجديد لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة

تعمل الدولة المصرية على تبنى رؤية طموحة لتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تستهدف تحويل الرياضة من نشاط ترفيهي أو تنافسي فقط، إلى صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

وفي هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب توجه الدولة لدعم قطاع الرياضة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمار في هذا القطاع يخلق فرص عمل جديدة وينشط السياحة الرياضية، مما يسهم في جعلها صناعة واعدة تدر عوائد اقتصادية متزايدة.

وأشار "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى أن قطاع الرياضة يمثل ركيزة اساسية من ركائز 
الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في دعم  خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى توظيف قطاع الرياضة كأحد محركات النمو الاقتصادي، باعتباره صناعة واعدة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

و أشار " يحيي" في تصريح لـ موقع" صدى البلد"إلى ضرورة التوسع  في البنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الدولية، ودعم الأندية والأنشطة المرتبطة بالاستثمار الرياضي، وذلك للوصول إلى نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وعن دور قطاع الرياضة له دورًا فعالا في الاقتصاد الوطني، شدد عضو النواب على ضرورة وضع تشريعات محفزة لجذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرص عمل جديدة تسهم في زيادة عوائد السياحة والاستثمار المرتبط بالرياضة.

الاقتصاد قطاع الرياضة استثمارات فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

زيارة معهد ناصر

الصحة تنظم زيارة رسمية لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر

وظائف

مفاجأة توظيفية.. “الشباب والرياضة” تفتح أبواب العمل في 4 محافظات

عبير أحمد

أمهات مصر: جولات وزير التعليم تعكس حرصه على انتظام الدراسة من أول يوم

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد