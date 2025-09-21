ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

صرحت ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي للقاهرة الإخبارية بأن الولايات المتحدة خانت قطر وأنه تم قصف الدوحة بشكل متجاوز للأعراف والقوانين.

وأكدت الضابطة أن ما يحدث في غزة إبـ.ـادة جماعية ولا يمكن وصفها بغير ذلك.

وأردفت أن هناك حاجة لأكثر من الكلمات للإعراب عن ما يحدث في غزة.

وذكرت: نريد في الولايات المتحدة تغييرًا لسيطرة إسرائيل على بلدنا وتحكمها فينا .

وأضافت أنه يجب على قادة العالم أن يعلموا أننا نعمل على تغيير الواقع في بلدنا.

وتابعت: "شاهدت اجتماع مجلس الأمن وشعرت بالخزي الشديد من بلدي وواجهت الكثير من التهديدات بالموت بسبب رفضي لسياسات إسرائيل المتطرفة ويجب ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة لإقرار السلام".