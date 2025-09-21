تصعيد إسرائيلي في غزة مع قرب اعتراف دولي بفلسطين

واصل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عملياته العسكرية المكثفة في قطاع غزة، مستهدفًا مناطق حساسة ومباني استراتيجية، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. يأتي هذا التصعيد قبل أيام من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تعلن 10 دول، بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط جسر وادي غزة، فيما استمرت القوات في استهداف الأحياء والمباني الملغومة والأنفاق التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية.

ويستهدف الهجوم هدم البنى التحتية للمدينة والضغط على سكانها لتقليل المقاومة، وسط مخاوف من تصاعد الخسائر البشرية والمادية.

قصف جوي وبري

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي حملة واسعة تشمل القصف الجوي والمدفعي إلى جانب الهجوم البري، مستهدفًا المباني الشاهقة في مدينة غزة، وكذلك ضواحيها الشرقية.

وشملت الضربات حيّي الشيخ رضوان وتل الهوى، حيث تتجمع القوات قبل التقدم نحو الأجزاء الوسطى والغربية التي يلوذ بها معظم السكان، في خطوة قد تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية الفلسطينية في نيويورك جاء في توقيت حساس، ويعكس سعي الفلسطينيين لطرح قضيتهم على الساحة الدولية من أجل حشد الدعم لتحقيق حل الدولتين، خاصة في ظل الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد” أن إسرائيل تعمل على تقويض فرص الحل السياسي عبر التصعيد العسكري في غزة والضفة، وتدمير البنية التحتية وإغلاق المعابر، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى استشهاد المئات جراء الحصار والجوع. كما أشار إلى التوسع الاستيطاني غير المسبوق الذي يهدد بتقليص الأراضي الفلسطينية إلى أقل من 14% من الضفة الغربية.

وقال إن الاحتلال اعتقل منذ بداية الحرب أكثر من 15 ألف فلسطيني في ظروف غير إنسانية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، وإلى إصدار قرارات حاسمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.