قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصعيد إسرائيلي في غزة مع قرب اعتراف دولي بفلسطين

غزة
غزة
إسراء عبدالمطلب

واصل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عملياته العسكرية المكثفة في قطاع غزة، مستهدفًا مناطق حساسة ومباني استراتيجية، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. يأتي هذا التصعيد قبل أيام من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تعلن 10 دول، بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط جسر وادي غزة، فيما استمرت القوات في استهداف الأحياء والمباني الملغومة والأنفاق التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية.

ويستهدف الهجوم هدم البنى التحتية للمدينة والضغط على سكانها لتقليل المقاومة، وسط مخاوف من تصاعد الخسائر البشرية والمادية.

قصف جوي وبري

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي حملة واسعة تشمل القصف الجوي والمدفعي إلى جانب الهجوم البري، مستهدفًا المباني الشاهقة في مدينة غزة، وكذلك ضواحيها الشرقية.

وشملت الضربات حيّي الشيخ رضوان وتل الهوى، حيث تتجمع القوات قبل التقدم نحو الأجزاء الوسطى والغربية التي يلوذ بها معظم السكان، في خطوة قد تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية الفلسطينية في نيويورك جاء في توقيت حساس، ويعكس سعي الفلسطينيين لطرح قضيتهم على الساحة الدولية من أجل حشد الدعم لتحقيق حل الدولتين، خاصة في ظل الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد” أن إسرائيل تعمل على تقويض فرص الحل السياسي عبر التصعيد العسكري في غزة والضفة، وتدمير البنية التحتية وإغلاق المعابر، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى استشهاد المئات جراء الحصار والجوع. كما أشار إلى التوسع الاستيطاني غير المسبوق الذي يهدد بتقليص الأراضي الفلسطينية إلى أقل من 14% من الضفة الغربية.

وقال إن الاحتلال اعتقل منذ بداية الحرب أكثر من 15 ألف فلسطيني في ظروف غير إنسانية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، وإلى إصدار قرارات حاسمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

غزة قطاع غزة إسرائيل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس كروس EV الكهربائية 2026

الحفاظ علي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة

كيفية الحفاظ على أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة ؟

شانجان UNI-V إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

تختار إيه شانجان UNI-V أم شيرى اريزو 8 موديل 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد