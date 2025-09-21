القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارتين لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعتى المنصورة وبنى سويف إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ومجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بنى سويف.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لطلبة جامعة المنصورة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية استمع خلالها الوفد إلى شرح تفصيلى عن الأكاديمية وما تتضمنه من منشآت تعليمية لمختلف التخصصات العسكرية، كذلك منظومة العمل التى تعتمد على مواكبة أحدث العلوم لمختلف المجالات العسكرية فضلاً عن الإستفادة من التطور التكنولوجى الهائل وذلك للمساهمة فى تخريج ضباط لديهم قدرة على التميز بمختلف مجالات عملهم مستقبلاً لدعم الوطن وإستمرار مسيرة عطاء أبناء القوات المسلحة، كذلك دور الأكاديمية فى التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم الدورات التى تحقق الإستفادة لأبناء الوطن طبقاً لمجالات عملهم بكافة القطاعات .

وفى سياق متصل نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لأعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعة بنى سويف لمجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بني سويف ، حيث شاهد الوفد حجم القدرة الإنتاجية الهائلة للمجمع بهدف تأمين إحتياجات مصر الإستراتيجية من الأسمنت وتلبية مطالب النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة من مشروعات الإسكان والتعمير ، فضلاً عن مساهمته فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء الصعيد بالمجمع الذى يعد واحد من أكبر المجمعات المنتجة للأسمنت فى الشرق الأوسط.

وفى ختام الزيارتين أعرب الوفد عن أهمية تلك الزيارات ودورها فى تشكيل وعيهم وفقاً للمنظور الوطنى الذى يمكنهم من نقل صورة واقعية لما شاهدوه وما تبذله الدولة من جهود لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بكافة القطاعات.

يأتي ذلك إستمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوعية أبناء الوطن بمقومات الدولة المصرية بكافة المجالات ، وإيماناً من القيادة العامة للقوات المسلحة بأهمية إطلاع الشباب المصري على قدرات وإمكانيات القوات المسلحة.