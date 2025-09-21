قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
توك شو

نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
علي مكي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن نتنياهو يزعم أن الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد إسرائيل.

ذكرت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاً مساء اليوم الأحد لمناقشة ما وصف بـ"تقدم ملحوظ" في المحادثات الجارية مع سوريا بشأن اتفاق أمني محتمل.

وبحسب ما نقلته شبكة آي ٢٤ العبرية عن مصادر مطلعة، فإن بعض المسؤولين الإسرائيليين يرون أن المحادثات شهدت اختراقاً يمكن أن يقرب من توقيع اتفاق، في حين أبدت مصادر أخرى حذراً أكبر، مؤكدة أن التقدم لا يعني بالضرورة أن الاتفاق سيكون جاهزاً للتوقيع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل قد يكون "قاب قوسين أو أدنى"، من دون الكشف عن تفاصيل حول بنوده أو القضايا المطروحة على طاولة التفاوض.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية متوترة، حيث تواصل إسرائيل حربها المستمرة علي غزة وغاراتها المتكررة على سوريا ولبنان، إلى جانب تصاعد التوتر مع تركيا عقب غارات تل أبيب الأخيرة على الدوحة.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب، إذا ما تحقق، سيكون تحولاً كبيراً في خريطة التحالفات بالمنطقة، خصوصاً بعد سنوات من القطيعة العلنية والعداء العسكري والسياسي بين الطرفين.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من مكتب نتنياهو أو الرئاسة السورية تؤكد أو تنفي بشكل واضح قرب التوصل إلى اتفاق. غير أن مجرد تداول مثل هذه الأنباء يعكس، وفق محللين، حجم الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة رسم قواعد اللعبة الأمنية في الشرق الأوسط.

نتنياهو فلسطين ٌإسرائيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

