آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

شهدت عدة مدن، أبرزها القدس المحتلة وتل أبيب وحيفا، مساء أمس، السبت 20 سبتمبر، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة، ومطالبين بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

وتجمع نحو ألف متظاهر أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، بعد أن أجبرت الشرطة عائلات الأسرى والمحتجزين على مغادرة الموقع، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي تصريحات غاضبة، وجه شقيق الرهينة نمرود كوهين رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "نتنياهو يدمر إرثك، لا تسمح له بذلك".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة شددت الإجراءات الأمنية حول منزل نتنياهو، ومنعت عائلات الأسرى من الاقتراب من الحواجز المحيطة، كما قامت عناصرها بإبعاد عضوة الكنيست نوعما لازيمي بالقوة.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء الماضي، بدء التقدم نحو مدينة غزة بهدف، بحسب تعبيره، "القضاء على مقاتلي حماس والفصائل المسلحة، وتحرير الأسرى".