رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين

هاجم رئيس حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، يائير جولان، سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معتبرًا أن استمرار الحرب في قطاع غزة وسياسات الضم في الضفة الغربية تخدم أهدافًا سياسية ضيقة.

وقال جولان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن "حرب الضم التي يقودها سموتريتش في الضفة، وحرب البقاء التي يخوضها نتنياهو، لا تخدم أمن إسرائيل، بل تكرّس دائرة الدم وتُبعد فرص التسوية".

وأضاف: "إنهاء الصراع لا يكون بتوسيع رقعة العمليات العسكرية، بل عبر استعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة فورًا. آن الأوان للعودة إلى العقلانية ووضع حد لهذا النزيف".

وجاءت تصريحات جولان في ظل تصاعد التوترات الأمنية داخل القطاع، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن إصابة 8 جنود من لواء "كفير" إثر انقلاب مركبة عسكرية قرب مشارف مدينة غزة.

وبحسب تقديرات عسكرية نُشرت عبر الإعلام العبري، فإن نحو 70 ألف جندي إسرائيلي يتمركزون حاليًا داخل قطاع غزة، في ما يُعدّ أكبر انتشار للجيش منذ اندلاع الحرب قبل نحو عام.