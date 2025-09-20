عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بالتضحية المتعمدة بأبنائهم لأهداف شخصية

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، حكومة بنيامين نتنياهو بـ"التضحية المتعمدة بأبنائهم لأهداف سياسية وشخصية"، معتبرين أن القيادة الإسرائيلية الحالية تسعى لإفشال أي جهود لإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى استعادة ذويهم من قطاع غزة.

وقالت العائلات، إن "نتنياهو يرسل الجنود لقتل إخوانهم الأسرى من أجل الحفاظ على منصبه"، معتبرين أن قراراته الأخيرة تهدف إلى "إفشال أي صفقة محتملة تعيد أبناءنا إلى الديار"، على حد وصفهم.

وأضافت العائلات أن "الشعب الإسرائيلي بأسره يدفع ثمن هذه السياسات"، مشيرة إلى أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يهدد حياة الأسرى، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية إنسانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل، على خلفية تعثر المفاوضات مع حركة حماس وارتفاع أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وسط اتهامات لنتنياهو بتقديم مصلحته السياسية على المصلحة الوطنية.