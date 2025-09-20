العالم يريد رفع الظلم عن غزة.. مصر ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي المتزايد لدعم الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد مصر أن هذا الدعم الدولي المتسارع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يستند على عدالة القضية الفلسطينية، والحرص الدولي المتزايد لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والتمتع بأبسط حقوقه.

وتجدد مصر التأكيد أنه لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، قائمة على حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية. وتشيد مصر بالدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية على اتخاذ هذه الخطوة نصرةً للحق والعدالة.

وتشدد مصر على أن استمرار النظرة الإسرائيلية والاستخدام المفرط للقوة ومواصلة مساعي فرض الأمر الواقع والهيمنة بفرض أمر واقع على الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير القسري سيؤدي في نتائجه لتعميق حالة اليأس والعداء والتطرف والعنف بالمنطقة. وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل للتعبير تحت أي مسمى أو ذريعة، وتشدّد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدام بالمنطقة هو إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني