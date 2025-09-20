أرقام متناقضة بشأن رهائن غزة.. ترامب: 40 قتيلا وأقل من 20 على قيد الحياة

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إثارة الجدل حول ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مطلقا أرقاما متضاربة بشأن أعداد القتلى والأحياء.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ليلة الجمعة: "هناك 32 قتيلاً، وربما أكثر، ربما 38.. لدينا ما يقرب من 40 رهينة ميتا، كثير منهم يموتون في هذه الأنفاق المروعة، ومعظمهم من الشباب".

لاحقا، ناقض نفسه متجاهلا العدد الإجمالي للرهائن، البالغ 48 وفق المصادر الإسرائيلية، إذ قال: "الشباب لا يموتون، فهم قادرون على التحمل. ربما هناك عشرون رهينة على قيد الحياة، وربما أقل.. حررت بعضهم بالفعل، ومعظم الرهائن أُفرج عنهم".

وأضاف: "عندما يتبقى عشرة أو عشرون رهينة فقط، يصبح الأمر بالغ الصعوبة.. تحدث أشياء غريبة في الحرب لم تكن لتتوقعها".

كما تحدث ترامب أيضا عن لقاءاته مع ذوي الرهائن قائلاً: "بعض الآباء طلبوا مني إعادة جثامين أبنائهم.. قالوا لي: أرجوك يا سيدي، أعد لنا أبناءنا حتى ولو كانوا موتى. إنه أمر مروّع للغاية. يجب ألا ننسى السابع من أكتوبر".

ورغم ذلك، تصر إسرائيل على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الرهائن، وأبلغت العائلات مرارا بذلك.

وخلال الأيام الأخيرة، زعم ترامب أن "الوضع تغير بالنسبة لبعض الرهائن"، محذرا من تقارير تتحدث عن نقلهم خارج انفاق غزة لاستخدامهم كدروع بشرية.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب: "إذا كان قادة حماس يفعلون ذلك، فهم يرتكبون فظاعة إنسانية، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن".