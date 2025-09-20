إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناصة حماس في مدينة غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم السبت أن جنديًا إسرائيليًا خدم في اللواء 401 أصيب بجروح متوسطة بنيران قناص من حركة حماس على مشارف مدينة غزة، في حي الشيخ رضوان.

وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي المصاب، نُقل إلى المستشفى، وأُبلغت عائلته، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وشملت الأهداف بنى تحتية لفصائل المقاومة تحت الأرض، ومستودعات أسلحة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية اليوم السبت، أن 34 شهيدا و200 إصابة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب الوكالة الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت المصادر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء و166,271 مصابا، منذ الســــابع من أكتوبر عام 2023.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفلا.