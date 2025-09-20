قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناصة حماس في مدينة غزة

قسم الخارجي

أفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم السبت أن جنديًا إسرائيليًا خدم في اللواء 401 أصيب بجروح متوسطة بنيران قناص من حركة حماس على مشارف مدينة غزة، في حي الشيخ رضوان.

وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي المصاب، نُقل إلى المستشفى، وأُبلغت عائلته، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وشملت الأهداف بنى تحتية لفصائل المقاومة تحت الأرض، ومستودعات أسلحة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية اليوم السبت، أن 34 شهيدا و200 إصابة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب الوكالة الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت المصادر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء و166,271 مصابا، منذ الســــابع من أكتوبر عام 2023.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفلا.

إصابة جندي إسرائيلي قناصة حماس مدينة غزة إذاعة جيش الاحتلال حركة حماس حي الشيخ رضوان

