دمار غزة يفضح صمت العالم.. إسرائيل توسع عملياتها وسقوط قتـ.ـلى بالعشرات

في مشهد يعكس استمرار المجازر في قطاع غزة وسط صمت دولي مطبق، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية بشكل غير مسبوق، خاصة في مدينة غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلها البري، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف أدى إلى سقوط عشرات القتلى، في وقت يعاني فيه السكان من انقطاع شبه كامل للاتصالات والإنترنت.

توسع بري داخل المدينة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً واسعاً داخل مدينة غزة، حيث تقدمت القوات من عدة محاور، أبرزها محيط منطقة الكرامة غرب جباليا، وبئر النعجة وصولاً إلى دوار الصاروخ في منطقة الصفطاوي. ورغم بعض التقدم، تعثرت العمليات في محاور أخرى بسبب الكثافة السكانية العالية، إذ تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا من المدينة، فيما لا يزال حوالي 600 ألف مدني محاصرين داخلها.

تكتيكات مدمرة

صعّدت القوات الإسرائيلية من استخدام العربات المفخخة، خصوصاً في المناطق المزدحمة مثل حي تل الهوى وشارع 8، حيث تزامن ذلك مع غارات جوية عنيفة استهدفت العمارات السكنية والمباني الإدارية. وتهدف هذه التكتيكات إلى دفع ما تبقى من السكان إلى النزوح، غير أن كثافة القصف وعنف العمليات أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

تعتيم متعمد وخوف من مجازر

في تطور خطير، أقدمت القوات الإسرائيلية على قصف خطوط الاتصالات والإنترنت داخل مدينة غزة، مما أدى إلى انقطاع شبه كامل في الشبكات منذ يومين. هذا الانقطاع أثار مخاوف متزايدة من وقوع مجازر لا تصل أخبارها إلى الإعلام أو الجهات الإنسانية، خاصة في ظل صعوبة تواصل المواطنين مع سيارات الإسعاف أو الطواقم الطبية التي لا تزال تعمل في المدينة.

انهيار النظام الصحي وموجات نزوح جديدة

حذرت الأمم المتحدة من موجات نزوح جديدة نتيجة القصف المتواصل، مشيرة إلى أن النظام الصحي في المدينة بات على شفير الانهيار. وقد شوهدت أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية وهي تغادر المدينة سيراً أو باستخدام وسائل بدائية، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية المتواصلة.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة

وفق صحيفة "جيروزاليم بوست"، دفع الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بآلاف الجنود من المشاة والمدرعات والهندسة إلى داخل مدينة غزة، ليرتفع عدد القوات المنتشرة هناك إلى نحو 70 ألف جندي، في محاولة لتسريع السيطرة على قلب المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 90 شخصاً قُتلوا منذ فجر السبت، في هجمات إسرائيلية استهدفت أنفاقاً ومباني سكنية، ضمن حملة مكثفة لهدم الأبراج المرتفعة داخل المدينة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه دمّر ما يقارب 20 برجاً خلال الأسبوعين الماضيين.

تصعيد في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، نشر الجناح العسكري لحركة حماس صورة لعدد من الرهائن الإسرائيليين محذراً من أن حياتهم باتت في خطر بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت إسرائيل إرسال تعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة أيضاً، مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية، وذلك بإضافة 8 سرايا جديدة لقواتها المنتشرة هناك.