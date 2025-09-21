قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دمار غزة يفضح صمت العالم.. إسرائيل توسع عملياتها وسقوط قتـ.ـلى بالعشرات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

في مشهد يعكس استمرار المجازر في قطاع غزة وسط صمت دولي مطبق، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية بشكل غير مسبوق، خاصة في مدينة غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلها البري، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف أدى إلى سقوط عشرات القتلى، في وقت يعاني فيه السكان من انقطاع شبه كامل للاتصالات والإنترنت.

توسع بري داخل المدينة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً واسعاً داخل مدينة غزة، حيث تقدمت القوات من عدة محاور، أبرزها محيط منطقة الكرامة غرب جباليا، وبئر النعجة وصولاً إلى دوار الصاروخ في منطقة الصفطاوي. ورغم بعض التقدم، تعثرت العمليات في محاور أخرى بسبب الكثافة السكانية العالية، إذ تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا من المدينة، فيما لا يزال حوالي 600 ألف مدني محاصرين داخلها.

تكتيكات مدمرة

صعّدت القوات الإسرائيلية من استخدام العربات المفخخة، خصوصاً في المناطق المزدحمة مثل حي تل الهوى وشارع 8، حيث تزامن ذلك مع غارات جوية عنيفة استهدفت العمارات السكنية والمباني الإدارية. وتهدف هذه التكتيكات إلى دفع ما تبقى من السكان إلى النزوح، غير أن كثافة القصف وعنف العمليات أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

تعتيم متعمد وخوف من مجازر

في تطور خطير، أقدمت القوات الإسرائيلية على قصف خطوط الاتصالات والإنترنت داخل مدينة غزة، مما أدى إلى انقطاع شبه كامل في الشبكات منذ يومين. هذا الانقطاع أثار مخاوف متزايدة من وقوع مجازر لا تصل أخبارها إلى الإعلام أو الجهات الإنسانية، خاصة في ظل صعوبة تواصل المواطنين مع سيارات الإسعاف أو الطواقم الطبية التي لا تزال تعمل في المدينة.

 انهيار النظام الصحي وموجات نزوح جديدة

حذرت الأمم المتحدة من موجات نزوح جديدة نتيجة القصف المتواصل، مشيرة إلى أن النظام الصحي في المدينة بات على شفير الانهيار. وقد شوهدت أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية وهي تغادر المدينة سيراً أو باستخدام وسائل بدائية، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية المتواصلة.

 تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة

وفق صحيفة "جيروزاليم بوست"، دفع الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بآلاف الجنود من المشاة والمدرعات والهندسة إلى داخل مدينة غزة، ليرتفع عدد القوات المنتشرة هناك إلى نحو 70 ألف جندي، في محاولة لتسريع السيطرة على قلب المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 90 شخصاً قُتلوا منذ فجر السبت، في هجمات إسرائيلية استهدفت أنفاقاً ومباني سكنية، ضمن حملة مكثفة لهدم الأبراج المرتفعة داخل المدينة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه دمّر ما يقارب 20 برجاً خلال الأسبوعين الماضيين.

تصعيد في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، نشر الجناح العسكري لحركة حماس صورة لعدد من الرهائن الإسرائيليين محذراً من أن حياتهم باتت في خطر بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.

 يأتي ذلك فيما أعلنت إسرائيل إرسال تعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة أيضاً، مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية، وذلك بإضافة 8 سرايا جديدة لقواتها المنتشرة هناك.

دمار غزة إسرائيل إسرائيل توسع عملياتها المجازر في قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد