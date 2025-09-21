قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إصابة 8 جنود إسرائيليين إثر انقلاب آلية عسكرية قرب مدينة غزة

محمود عبد القادر

أصيب ثمانية جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جراء انقلاب آلية عسكرية قرب مشارف مدينة غزة شمال القطاع.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن الجنود ينتمون إلى لواء "كفير"، وقد أُصيب اثنان منهم بجروح متوسطة، بينما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة، إثر انقلاب مركبة عسكرية من نوع "هامر".

وتأتي هذه الحادثة في وقت أعلن فيه جيش  الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أن قوات الفرقة 98 تواصل توسيع عملياتها داخل مدينة غزة، مشيراً إلى جهود لتطويق المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأبرياء، لتكون مسؤولة عن استشهاد 91 فلسطينيًا في غزة في يوم واحد، وفقًا لمصادر طبية.

وجاء ضمن الشهداء أفراد عائلة طبيب بارز، وأربعة أشخاص كانوا على متن شاحنة أثناء فرارهم من شمال مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات القاتلة يوم السبت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية الضغط على غزة بهجومها الجوي والبري المتواصل، للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، وإجبار سكانها على التوجه إلى مناطق الاحتشاد في الجنوب.

قصفت القوات الإسرائيلية منازل سكنية ومدارس تحولت إلى ملاجئ، بالإضافة إلى شاحنة تقل أشخاصًا كانوا يحاولون الفرار من المدينة بناءً على أوامر الجيش، وأسفرت الهجمات عن استشهاد ما لا يقل عن 76 شخصًا.

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت، تعرض منزل عائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في مدينة غزة، للقصف، مما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم شقيق أبو سلمية وزوجة شقيقه وأبناء الزوجين.

قال أبو سلمية، الذي يعمل في قسم الطوارئ بالمستشفى، للصحفيين ووكالات الأنباء الدولية: "صُدمت ودُمّرت لرؤية جثتي أخي وزوجته. كل شيء ممكن الآن، وأنتم تستقبلون أعزّائكم شهداء أو جرحى."

وأدانت حركة حماس الهجوم، ووصفته بأنه "رسالة إرهابية دموية موجهة للأطباء لإجبارهم على مغادرة المدينة".

وأشارت حركة المقاومة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 1700 من العاملين في المجال الصحي واعتقلت 400 آخرين منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وأصابت غارة إسرائيلية أخرى مجموعة من الفلسطينيين على متن شاحنة كانوا يحاولون الفرار من مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتناثر الجثث الملطخة بالدماء في الشارع.

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

